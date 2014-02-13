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15 февраля истекает срок подачи уведомления о переходе на ЕСХН для сельсхозпроизводителей

10.02.17 11:42
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15 февраля истекает срок подачи уведомления о переходе на единый сельскохозяйственный налог для организаций и индивидуальных предпринимателей.

ФНС РФ напоминает  - с 1 января 2017 года организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям и имеющие от этого не менее 70 % дохода, могли перейти на льготный единый сельхозналог (ЕСХН). Для этого им нужно уведомить налоговый орган по месту своего нахождения не позднее 15 февраля 2017 года (статья 2 Федерального закона от 23.06.2016 N 216-ФЗ).

Речь идет о разнообразных работах по подготовке полей к посевам, возделыванию сельхозкультур, обрезке фруктовых деревьев и виноградной лозы, пересаживанию риса, рассаживанию свеклы. Все виды деятельности перечислены в законе.

В сфере животноводства льготное налогообложение распространяется на услуги по выпасу и перегонке скота, содержанию сельскохозяйственных животных и уходу за ними.

До сих пор сельскохозяйственными товаропроизводителями признавались организации и индивидуальные предприниматели, исключительно производящие и перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, доход от реализации которой должен составлять не менее 70 %.

Между тем, многие производители сельскохозяйственной продукции из-за финансовых трудностей не имеют сегодня необходимого парка техники и возможностей для его обновления. Особенно это касается малых сельхозпроизводителей - фермеров, которые не могут закупить дорогостоящую технику при малых производственных мощностях.

Поэтому на сельхозрынке востребованы услуги по обработке почвы, уходу за посевами, заготовке кормов и обмолоту зерновых культур - их оказывают сельхозпроизводители, имеющие избыточные мощности. При этом они не признаются сельхозтоваропроизводителями, так как в расчет доли 70% включается только выручка от производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

Чтобы не допустить сокращения количества фермеров и дополнительно поддержать отрасль, законодательно расширено понятие «сельскохозяйственный производитель» для целей налогообложения. Применение ЕСХН освобождает ЮЛ от обязанности по уплате налога на прибыль, налога на имущество, а ИП – от уплаты налога на доходы физлиц, налога на имущество физических лиц, используемого для осуществления предпринимательства. Также плательщики ЕСХН освобождены от налога на добавленную стоимость.

Федеральная налоговая служба

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