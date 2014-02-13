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Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ

09.02.17 13:16
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В начале года налоговые агенты предоставляют в налоговый орган справки по форме № 2-НДФЛ, напоминает УФНС по Республике Алтай. Срок предоставления справки не позднее 1 апреля 2017 года (на самом деле 3 апреля, поскольку 1 выходной день - прим.редакции). Следует внимательно отнестись к заполнению данной справки, так как налоговому агенту за представление налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения, предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 126.1 НК РФ. Штраф составляет 500 рублей за каждый документ.

Применительно к 2-НДФЛ к недостоверным сведениям могут быть отнесены:

- любые ошибки, допущенные налоговым агентом при заполнении персональных данных налогоплательщика, кодах доходов и вычетов, суммовых показателях и т.д.;

- допущенные в результате арифметической ошибки искажения суммовых показателей (например, сумма уплаченного налога превышает сумму исчисленного налога за налоговый (отчетный) период);

- иные ошибки, повлекшие неблагоприятные последствия для бюджета в виде не исчисления и (или) неполного исчисления, не перечисления налога, нарушения прав физических лиц (например, прав на налоговые вычеты).

Указанная ответственность также применяется в случае допущения ошибки в показателях, идентифицирующих налогоплательщиков - физических лиц (ИНН физического лица, фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные),
Чтобы избежать штрафных санкций, УФНС рекомендует поддерживать в актуальном состоянии персональные данные физических лиц – получателей дохода.  

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
Клерк
MIG700
, Барнаул
любые ошибки, допущенные налоговым агентом


 То что сами нарушают НК, особенно при камералках - в части сроков, оснований, искажений и т.п, это так, шалости. А вот налогоплательщиков штрафовать за "любые ошибки" в 2-НДФЛ это да. Очень серьезное ведь нарушение. 

Клерк
yante
, Новороссийск
> к недостоверным сведениям могут быть отнесены:
  Ох, жжет Алтай, видимо, морозы там у них суровые... :)
  Ну, нет такого в НК, эти чисто "фантазии на местах", как и у ПФР-а частенько бывало...
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