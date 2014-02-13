Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ

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В начале года налоговые агенты предоставляют в налоговый орган справки по форме № 2-НДФЛ, напоминает УФНС по Республике Алтай. Срок предоставления справки не позднее 1 апреля 2017 года (на самом деле 3 апреля, поскольку 1 выходной день - прим.редакции). Следует внимательно отнестись к заполнению данной справки, так как налоговому агенту за представление налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения, предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 126.1 НК РФ. Штраф составляет 500 рублей за каждый документ.



Применительно к 2-НДФЛ к недостоверным сведениям могут быть отнесены:



- любые ошибки, допущенные налоговым агентом при заполнении персональных данных налогоплательщика, кодах доходов и вычетов, суммовых показателях и т.д.;



- допущенные в результате арифметической ошибки искажения суммовых показателей (например, сумма уплаченного налога превышает сумму исчисленного налога за налоговый (отчетный) период);



- иные ошибки, повлекшие неблагоприятные последствия для бюджета в виде не исчисления и (или) неполного исчисления, не перечисления налога, нарушения прав физических лиц (например, прав на налоговые вычеты).



Указанная ответственность также применяется в случае допущения ошибки в показателях, идентифицирующих налогоплательщиков - физических лиц (ИНН физического лица, фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные),

Чтобы избежать штрафных санкций, УФНС рекомендует поддерживать в актуальном состоянии персональные данные физических лиц – получателей дохода.