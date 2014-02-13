Клерк.Ру
 

ПФР, не получив данных из ИФНС, пытался взыскать 140 тыс. рублей взносов с ИП, исправно сдающего декларации

09.02.17 14:19
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К иркутскому бизнес-защитнику обратился ИП, в отношении которого было вынесено постановление о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов.

Предприниматель занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей в Ангарске с 2010 года. Годовой доход не превышает 300 тыс. рублей. ИП своевременно сдавал декларации в ИФНС, своевременно уплатил фиксированные взносы, уточняет пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В декабре 2016 года предпринимателю пришло постановление о возбуждении исполнительного производства от приставов. В документе говорилось о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов на сумму более 140 тыс. рублей по постановлению ПФР. Долг планировалось погасить за счет реализации имущества бизнесмена.

Пытаясь разобраться в ситуации, предприниматель обратился в ПФР по Ангарску. Ведомство мотивировало свои действия тем, что предприниматель не предоставил в фонд налоговую декларацию за 2014 год. Однако такую информацию Пенсионному фонду должна передавать ИФНС, а не сам налогоплательщик.

Приставы арестовали счет, на который приходила пенсия предпринимателя. Пенсия, а также деньги на другом счету, предназначенные для погашения кредита, также списаны в пользу ПФР.

Сотрудниками аппарата бизнес-омбудсмена подготовлено обращение в управление ПФР с просьбой предоставить расчеты, по которым предпринимателю были начислены страховые взносы, пени и штрафы.

В ответном письме говорилось, что управление ПФР в Ангарском муниципальном округе запрашивало сведения в налоговых органах о налогоплательщиках, которые не представили информацию о доходах за 2014 год. Налоговая служба рассказала о 2,8 тыс. таких предпринимателях. В их числе был и данный ИП.

После вмешательства бизнес-омбудсмена и получения жалобы предпринимателя управление ПФР сделало повторный запрос в ИФНС. На этот раз ведомство сообщило, что ИП предоставил декларацию. Поэтому исполнительное производство, возбужденное на основании постановления ПФР на сумму более 140 тыс. рублей, прекращено.

Напомним, подобные истории о претензиях со стороны ПФР неоднократно рассказывали посетители нашего форума. С такой проблеиой, в частности, столкнулась бизнес-леди из Москвы, Подобные претензии ей предъявило столичное отделение ПФР №9.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Бухгалтерские новости
 
При расчете фиксированного взноса для ИП на ОСНО до 2017 года расходы не учитывались
 
Бухгалтерские новости
 
Из-за неслаженного обмена данными между ИФНС и ПФР от ИП требуют уплаты максимальных фиксированных взносов
 
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