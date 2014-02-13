Порядок распределения акцизов между регионами могут изменить

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В конце прошлого года вице-премьер Александр Хлопонин по результатам совещания в правительстве дал поручение предложить новый порядок зачисления акцизов на крепкую алкогольную продукцию в федеральный и региональные бюджеты к следующему бюджетному циклу.

Ответственным за разработку предложений назначен Минфин, участвовать будут Минэкономразвития, Минпромторг, ФАС и РАР.

Как рассказал «Известиям» осведомленный чиновник, обсуждается вариант, при котором все собранные акцизы зачисляются в федеральный бюджет (сейчас половина остается в регионе), а затем 40–50% будут распределять в регионы пропорционально тому, сколько там живет совершеннолетних, то есть потенциальных покупателей спиртного. Смысл такой схемы в том, чтобы мотивировать губернаторов заботиться о культуре потребления спиртного у себя в регионе.

— Больше всех могут получить те, у кого больше население, а не производство и продажи алкоголя. То есть в выигрыше регионы непьющие, где большое, здоровое, долго живущее население. Теряют те, у кого водочные заводы, — объяснил федеральный чиновник.

Отметим, до 2016 года 40% от собранных акцизов на крепкий алкоголь распределялись между регионами в зависимости от объемов производства, а остальные 60% шли в федеральный бюджет. С этого года в регионах остается еще 10% акцизов в зависимости от объемов продаж, в федеральный бюджет идет половина алкогольных акцизов.

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что нынешняя схема распределения акцизов действительно подразумевает заинтересованность региональных властей в наращивании производства крепкого спиртного, в том числе за счет расширения рынка сбыта как минимум на собственной территории.

— Любая другая схема распределения это исключает. Справедливее всего соотнести распределение с продажами. Ведь, допустим, Чечня не производит водку и не продает. За что им начислять деньги от акцизов? Кроме того, у них нет расходов на борьбу с последствиями продаж, — заметил Вадим Дробиз.

По его мнению, схема с распределением акцизов в зависимости от численности совершеннолетнего населения простимулирует губернаторов заботиться о продолжительности жизни в регионе, но не окажет влияния на рождаемость.