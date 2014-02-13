Клерк.Ру
 

Право не применять онлайн-ККТ не дает права работать на старой кассовой технике

09.02.17 15:12
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С 1 февраля 2017 года началась кампания по переходу на онлайн-ККТ. Однако в местностях, удаленных от средств связи можно применять кассовую технику без онлайн режима.

Многие регионы уже утвердили список таких местностей. Но и работающим в этих местностях придется раскошелиться на новые кассовые машины. Об этом предупреждает УФНС по Владимирской области.

Контрольно-кассовая техника, применяемая пользователями ККТ, в том числе в автономном режиме, должна соответствовать новым требованиям, то есть обеспечивать запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, которые будут передаваться в налоговые органы при перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя и снятии с регистрационного учета ККТ, которая применялась в автономном режиме, на бумажном носителе или через кабинет контрольно-кассовой техники.

С 01.02.2017 и использование с 01.07.2017 ККТ, сведения о которой отсутствуют в реестре контрольно-кассовой техники, или ККТ с фискальными накопителями, сведения о которых отсутствуют в реестре фискальных накопителей, не допускается.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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7 мнений
Клерк
kordorru
, Барнаул

НатальяС, Вы писали:

То есть, рано радовались. Покупать всё равно всех заставят. Интересно, кто проверять будет? Росгвардия?

 А не кто и не радовался. Все прекрасно понимают, что переход на онлайн-кассы это новый виток цен на товары!! Ибо вся эта "Дунькина радость" целиком и полностью ляжет на плечи Покупателей.. Ну или за счёт бюджета, если найдутся вдумчивые Ип-ки которые разом закроются и пойдут на биржи труда. Вставать на учёт и писать бизнес планы "как им купить онлайн кассу за счёт бюджета." !! Ну, а народ будет в очередной раз молчать и хлопать глазами. Как это с дальнобоями было. Платить то будут не коммерсанты за покупку онлайн кассы, а именно Покупатели..причём ВСЕ!

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Аноним

Ну, не факт. Может быть цены на кассы придут в соответствие ... По крайней мере хочется надеяться

ИП 6%
Izem
, Москва

НатальяС, Вы писали:

То есть, рано радовались. Покупать всё равно всех заставят. Интересно, кто проверять будет? Росгвардия?

 Ну, можно и не покупать, а модернизировать. Это в 2-3 раза дешевле получится. Только, вот, в данный момент даже ЦТО практически не могут "достать" комплекты для модернизации... :(

А Росгвардия? Да, думаю, через какое-то время  к этому придёт.

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Аноним
, Нижневартовск
 Ну, можно и не покупать, а модернизировать. Это в 2-3 раза дешевле получится.

 Модернизировать-то можно, а вот будет ли нормально работать?

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