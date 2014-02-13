Право не применять онлайн-ККТ не дает права работать на старой кассовой технике

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С 1 февраля 2017 года началась кампания по переходу на онлайн-ККТ. Однако в местностях, удаленных от средств связи можно применять кассовую технику без онлайн режима.

Многие регионы уже утвердили список таких местностей. Но и работающим в этих местностях придется раскошелиться на новые кассовые машины. Об этом предупреждает УФНС по Владимирской области.

Контрольно-кассовая техника, применяемая пользователями ККТ, в том числе в автономном режиме, должна соответствовать новым требованиям, то есть обеспечивать запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, которые будут передаваться в налоговые органы при перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя и снятии с регистрационного учета ККТ, которая применялась в автономном режиме, на бумажном носителе или через кабинет контрольно-кассовой техники.

С 01.02.2017 и использование с 01.07.2017 ККТ, сведения о которой отсутствуют в реестре контрольно-кассовой техники, или ККТ с фискальными накопителями, сведения о которых отсутствуют в реестре фискальных накопителей, не допускается.