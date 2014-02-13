СНИЛС нужен всем

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Отделение ПФР по Алтайскому краю рекомендует получить СНИЛС всем взрослым гражданам, которые по разным причинам пока его не имеют. Это, как правило, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств без стажа на «гражданке», которые будут получать или уже получают пенсию по линии своего ведомства, а также граждане, не имеющие страхового стажа. Например, домохозяйки.

СНИЛС нужен не только для формирования пенсии, он необходим для получения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения количества документов при получении различных услуг.

Как получить СНИЛС взрослым?

При заключении трудового договора или договора гражданско-правового характера работодатель в течение двух недель отправляет данные сотрудника и заполненную анкету в ПФР. Страховое свидетельство со СНИЛС оформляется не более 5-ти дней, передается сначала работодателю, который, в свою очередь, выдает его сотруднику.

Получить «зеленую карточку» возможно и самостоятельно в ПФР или МФЦ по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.

В этом случае необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету. Оформление страхового свидетельства со СНИЛС займет не более 5 дней при оформлении через МФЦ, при обращении в территориальный орган ПФР - в день обращения. Такую же процедуру проходят те, кто добровольно делает отчисления на свою будущую пенсию в Пенсионный фонд России за себя или за другого человека.

Как получить СНИЛС детям?

Для получения страхового свидетельства со СНИЛС детям до 14 лет мама или папа с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребёнка могут обратиться в ПФР или МФЦ по месту жительства или фактического проживания. Дети старше 14 лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом.

Эта государственная услуга в клиентской службе ПФР оказывается в режиме реального времени.

Что делать в случае потери «зеленой карточки»?

СНИЛС предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда и закрепляется только за ним. А вот саму «зеленую карточку» можно и потерять. Если случилась такая неприятность, восстановить свидетельство просто. Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата.

Если вы относитесь к категории самозанятого населения (ИП, адвокат, нотариус), обратитесь в ПФР по месту своей регистрации в качестве страхователя с заявлением о выдаче дубликата, либо по месту фактического проживания. Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении «зеленой карточки» в ПФР по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.

При обращении в клиентскую службу ПФР будет выдан дубликат страхового свидетельства в режиме реального времени.

Надо ли получать новый СНИЛС при смене фамилии?

Личные данные, указанные в «зеленой карточке», должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо обязательно поменять страховое свидетельство на новое. Для этого в ПФР по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания подается (через работодателя или лично) заявление об обмене страхового свидетельства. Прежнее страховое свидетельство прикладывается к заявлению. Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему выдается страховое свидетельство с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией.