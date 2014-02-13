Клерк.Ру
 

СНИЛС нужен всем

09.02.17 16:49
Просмотров: 

Отделение ПФР по Алтайскому краю рекомендует получить СНИЛС всем взрослым гражданам, которые по разным причинам пока его не имеют. Это, как правило, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств без стажа на «гражданке», которые будут получать или уже получают пенсию по линии своего ведомства, а также граждане, не имеющие страхового стажа. Например, домохозяйки.

СНИЛС нужен не только для формирования пенсии, он необходим для получения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения количества документов при получении различных услуг.

Как получить СНИЛС взрослым?

При заключении трудового договора или договора гражданско-правового характера работодатель в течение двух недель отправляет данные сотрудника и заполненную анкету в ПФР. Страховое свидетельство со СНИЛС оформляется не более 5-ти дней, передается сначала работодателю, который, в свою очередь, выдает его сотруднику.

Получить «зеленую карточку» возможно и самостоятельно в ПФР или МФЦ по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.

В этом случае необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету. Оформление страхового свидетельства со СНИЛС займет не более 5 дней при оформлении через МФЦ, при обращении в территориальный орган ПФР - в день обращения. Такую же процедуру проходят те, кто добровольно делает отчисления на свою будущую пенсию в Пенсионный фонд России за себя или за другого человека.

Как получить СНИЛС детям?

Для получения страхового свидетельства со СНИЛС детям до 14 лет мама или папа с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребёнка могут обратиться в ПФР или МФЦ по месту жительства или фактического проживания. Дети старше 14 лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом.

Эта государственная услуга в клиентской службе ПФР оказывается в режиме реального времени.

Что делать в случае потери «зеленой карточки»?

СНИЛС предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда и закрепляется только за ним. А вот саму «зеленую карточку» можно и потерять. Если случилась такая неприятность, восстановить свидетельство просто. Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата.

Если вы относитесь к категории самозанятого населения (ИП, адвокат, нотариус), обратитесь в ПФР по месту своей регистрации в качестве страхователя с заявлением о выдаче дубликата, либо по месту фактического проживания. Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении «зеленой карточки» в ПФР по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.

При обращении в клиентскую службу ПФР будет выдан дубликат страхового свидетельства в режиме реального времени.

Надо ли получать новый СНИЛС при смене фамилии?

Личные данные, указанные в «зеленой карточке», должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо обязательно поменять страховое свидетельство на новое. Для этого в ПФР по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания подается (через работодателя или лично) заявление об обмене страхового свидетельства. Прежнее страховое свидетельство прикладывается к заявлению. Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему выдается страховое свидетельство с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Составление и сдача отчетности»
Юридические новости
 
У банков так и не появилась обязанность всегда отражать СНИЛС клиента в кредитной истории
 
Бухгалтерские новости
 
ПФР обещает выдать СНИЛС за 8 секунд
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Составление и сдача отчетности»

Все семинары по теме Составление и сдача отчетности
Рубрики
еще
»
Мнения104
Аноним прокомментировал материал «Работник в отпуске по уходу за ребенком: особенности трудовых отношений»
15:55
Аноним прокомментировал материал «Согласие участников общества является обязательным условием для повышения зарплаты директору»
15:44
Аноним прокомментировал материал «НАДЕЖДА»
15:34
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год»
15:30
Аноним прокомментировал материал «Исправления и корректировки в счетах-фактурах в 2013 году»
15:30
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
15:29
Аноним прокомментировал материал «Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России»
15:01
Аноним прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
14:59
Аноним прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год»
14:53
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «В Рязанской области перенесён срок начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц»
14:52
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
14:50
Клерк
yante прокомментировал материал «Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ»
14:49
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста включили в предложения к экономсовету при президенте РФ»
14:49
Аноним прокомментировал материал «Резервы по сомнительным долгам. Расчет и учет»
14:30
Аноним прокомментировал материал «ПФР, не получив данных из ИФНС, пытался взыскать 140 тыс. рублей взносов с ИП, исправно сдающего декларации»
14:23
Аноним прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
14:21
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ»
14:07
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет 14, банки хотят 08, но бухгалтеры выбирают 01»
13:59
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
13:58
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
13:56
Аноним прокомментировал материал «Сдавая НДС по ТКС, контрагенты сверяют книги продаж и покупок»
13:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
13:37
Аноним прокомментировал материал «Как работает программа софинансирования для пенсионера с 2018 года?»
13:14
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
12:59
Аноним прокомментировал материал «Как применяется новая норма о замене штрафа предупреждением»
12:50
Аноним прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
12:48
Аноним прокомментировал материал «Пенсионер, уволенный в октябре 2016, получит проиндексированную пенсию в феврале 2017»
12:33
Аноним прокомментировал материал «В Кировской области МФО выдала заём под 2379 % годовых»
12:21
Клерк
Sharlynn прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
12:20
Аноним прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников»
12:10
Аноним прокомментировал материал «Как законно снизить налоги с помощью патентной системы налогообложения»
12:02
Аноним прокомментировал материал «Тренажер сдачи бухгалтерской отчетности за 2016 год. Отчет о движении денежных средств»
11:52
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Право не применять онлайн-ККТ не дает права работать на старой кассовой технике»
11:45
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
11:44
Клерк
Ставка прокомментировал материал «Минфин «закрыл глаза» на НК РФ: украденный товар не считается расходом»
11:42
Аноним прокомментировал материал «Вячеслав Володин, заместитель председателя депутатской фракции ОВР»
11:41
еще
 