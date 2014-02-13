Удельный вес результативных выездных проверок за 2016 год в Московской области составил 99%

Просмотров:

Управление ФНС по Московской области разместила отчет о работе по налоговому контролю в 2016 году.

По результатам налоговых проверок за 2016 год дополнительно начислено налогов, сборов, пени и предъявлено налоговых санкций на сумму 19,4 млрд. рублей, что на 2,9 миллиарда больше, чем в 2015 году. Из них сумма взысканных платежей составила 11,4 млрд. рублей, что почти на миллиард выше уровня 2015 года.



Доначисления по выездным налоговым проверкам составили 13,7 млрд. рублей, по камеральным - 5,7 миллиарда, превысив показатели 2015 года соответственно на 21,7% и 9,2%.



Удельный вес результативных выездных налоговых проверок за 2016 год составил 99 процентов, а их эффективность выросла в 1,4 раза и составила за отчетный период 8,8 млн. рублей.



В минувшем году налоговики Подмосковья провели 3,4 тысячи проверок обоснованности возмещения налога на добавленную стоимость. По результатам этих проверок признан необоснованным заявленный налогоплательщиками к возмещению налог в сумме 1,8 млрд. рублей. Сумма отмененных доначислений по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов по сравнению с показателями 2015 года снизилась в 1,4 раза, составив 1 млрд. рублей.



Кроме того, в 2016 году по итогам проверок уменьшена сумма убытка организаций в размере 4,9 млрд. рублей, что больше уровня прошлого года на 52,7 миллиона.



В результате аналитической работы налоговых органов Московской области в 2016 году налогоплательщики самостоятельно уточнили свои налоговые обязательства перед бюджетом на сумму 2,3 млрд. рублей, уменьшили убыток в целях налогообложения на 7,2 млрд. рублей, уменьшили НДС, заявленный к возмещению из бюджета, в размере 4,2 миллиарда.

Следственными органами Московской области по направленным налоговиками материалам за уклонение от уплаты налогов возбуждено 113 уголовных дел по статьям 170.1, 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сумма ущерба, возмещенного налогоплательщиками в отчетном периоде по данным уголовным делам, составила 414 млн. рублей.



В связи с попытками незаконного возмещения налога на добавленную стоимость органами внутренних дел по статье 159 УК РФ возбуждено 10 уголовных дел.



Кроме того, по фактам правонарушений в сфере банкротства возбуждено 1 уголовное дело по ст. 196 УК РФ, 3 уголовных дела - по ст. 173.2 и 2 уголовных дела - по ст. 327 УК РФ по фактам правонарушений в сфере государственной регистрации юридических лиц.