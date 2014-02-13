При строительстве садовых домиков можно применять ЕНВД

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Подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.26 Кодекса установлено, что ЕНВД может применяться в отношении предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг.

Коды видов деятельности и коды услуг, относящихся к бытовым услугам в целях применения НК, утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года N 2496-р.

В Распоряжении вид услуги "Строительство садовых домиков" включен в группировку "Работы по возведению жилых зданий" с кодом 41.20.30.

Таким образом, в отношении предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг по строительству садовых домиков может применяться ЕНВД при соблюдении ограничений, установленных пунктом 2.1 и пунктом 2.2 статьи 346.26 НК, и при условии оказания данного вида услуг физическим лицам.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-11-11/947 от 13.01.2017.