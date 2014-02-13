В Архангельской области утвержден перечень местностей, где возможно не применять ККТ в режиме онлайн

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На официальном портале НПА опубликовано Постановление Правительства Архангельской области от 31.01.2017 № 32-пп с перечнем местностей, удаленных от сетей связи, в которых организации или ИП, могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

Обратите внимание, что право не применять ККТ в онлайн режиме, не дает права применять старую технику. Об этом вчера напомнило УФНС по Владимирской области.