Опубликованы контрольные соотношения проверки реестров для подтверждения «нулевой» ставки по НДС

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На сайте Федеральной налоговой службы опубликованы контрольные соотношения и алгоритмы проверки Реестров сведений для подтверждения нулевой ставки по НДС. Соответствующее письмо ФНС России от 07.02.2017 № ЕД-4-15/2130@ направлено в адрес территориальных налоговых органов.



ФНС напоминает, что при реализации товаров на экспорт и оказании работ или услуг, связанных с международными перевозками, налогоплательщики вправе предоставить Реестры сведений в электронной форме вместо подтверждающих «нулевую» ставку по НДС документов.



Опубликованные контрольные соотношения позволят налогоплательщикам снизить налоговые риски при представлении реестров и до сдачи отчетности проверить, соответствуют ли они требованиям налоговых органов, тем самым свести к минимуму ошибки при их заполнении.



Плательщики, представившие Реестры сведений из документов для подтверждения ставки 0% по НДС, получают значительное преимущество, поскольку налоговый орган вправе истребовать документы, сведения из которых указаны в Реестрах, только при наличии несоответствий с данными ФТС России.