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Минфин пояснил порядок предоставления вычета на ребенка-инвалида

10.02.17 13:47
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Минфин в письме № 03-04-05/1992 от 18.01.2017 разъяснил порядок предоставления стандартного вычета по НДФЛ на ребенка-инвалида от предыдущего брака супруги, если его обеспечение производится супругом родителя, а обеспечение своего ребенка - обоими родителями.

Одним из условий, при которых предоставляется право воспользоваться стандартным налоговым вычетом, является факт нахождения ребенка на обеспечении, в частности, родителей, супруга (супруги) родителя.

Согласно статье 256 ГК РФ и статье 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Учитывая, что в рассматриваемом случае обеспечение детей производится обоими родителями в отношении своего ребенка, а также супругом родителя в отношении ребенка от предыдущего брака супруги, и то, что к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов, следовательно, супруг родителя имеет право на получение стандартного налогового вычета на ребенка-инвалида в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ.

Документами для подтверждения права на получение стандартного налогового вычета на детей, в частности, могут быть копии свидетельств о рождении детей, копия свидетельства о регистрации брака, справка об установлении инвалидности.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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