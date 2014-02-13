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Выдача спецодежды без перехода в собственность сотрудников не облагается НДФЛ

10.02.17 15:47
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Согласно статье 221 ТК на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и обезвреживающие средства.

В случае если спецодежда и обувь выдаются сотрудникам организации только для осуществления производственной деятельности и не переходят в их собственность, стоимость указанных специальной одежды и обуви не может быть признана экономической выгодой (доходом) сотрудников и, соответственно, являться объектом обложения НДФЛ.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-06/1222 от 16.01.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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