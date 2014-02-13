Банк заподозрил предпринимателя в обнале

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Очередной ИП обратился на наш форум с жалобой на действия банка, заблокировавшего счет. ИП оказывает организации услуги, связанные с программированием, за что еженедельно получает на счет оплату. Первая же попытка вывести эти деньги на карту закончилась неудачей.

Один раз вывел доход на собственную карту, и тут же банк заблокировал счет и прислал письмо "В связи с... о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просим Вас предоставить следующие документы.



Так там он требует отчетность (а ИП был зарегистрирован только в январе), плюс куда он тратит - аренда, и т.п. А у него по факту только банковские расходы, аренды никакой нет, покупки он не делает, и вот 1 раз он вывел на свой расчетный счет доход (250к)

Что им ответить? Ну про отчетность то понятно, а про траты?

- Маманька

Так это банк «перегибает палку» или предприниматель совместно с организацией-заказчиком ведут нечестную игру? Разобраться в этом вопросе пытаются участники дискуссии, которая разворачивается в теме форума «Банк заблокировал счет и требует документы из-за вывода дохода ИП».