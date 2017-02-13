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Налоговые органы будут формировать уведомления при поступлении сведений от налоговых агентов о неудержанной сумме НДФЛ

13.02.17 10:12
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Управление ФНС по ХМАО напоминает об изменениях в уплате НДФЛ физическими лицами, вступивших в силу с 2017 года.

Ежегодно в соответствии с налоговым законодательством налогоплательщики, получившие доходы, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые органы, и с которых не был удержан налог, его уплачивали не позднее 15 июля. С 2017 года, согласно п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 Налогового кодекса РФ, срок уплаты налога установлен не позднее 01 декабря, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.

Налоговики отмечают, что в 2017 году уведомления об уплате налога на доходы физических лиц по указанным основаниям, будут формироваться отдельно от имущественных налогов.

Таким образом, в связи с введением вышеуказанной нормы в Налоговый кодекс Российской Федерации с 01.01.2017 у данной категории налогоплательщиков отсутствует обязанность по предоставлению в налоговый орган деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016 год.

Соответственно, в случае предоставления налоговой декларации с суммой неудержанного налога, ввиду отсутствия такой обязанности, налогоплательщикам будет рекомендовано дождаться, когда расчет налога будет произведен налоговым органом.

Федеральная налоговая служба

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