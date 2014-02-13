Клерк.Ру
 

Ищем способ заработать деньги, не напрягаясь

10.02.17 13:17
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Читатели нашего форума пытаются найти ответ на вопрос «Как совместить полезное с приятным?» Речь идет о поиске такого способа получения дохода, который кроме денег приносил бы еще и удовольствие.

Как найти дело которое приносит удовольствие и хорошие деньги?
- Бухгалтер Серёга

Читатели делятся своими умозаключениями на этот счет.

У меня, в голове, допустим, есть не менее трех "изобретений века" , способных перевернуть привычное... Но я даже не знаю куда с этим обращаться. . Раньше хоть Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов было, а теперь - что?
Топать в патентное бюро? Так ведь там за бесплатно тебе даже не скажут - есть уже такое в мире или нет. Т.е. вместо "заработать денег", надо их потратить.
Что в переводе на русский язык - для любого дела требуется стартовый капитал!
Или в более возвышенном виде: я вам с удовольствие расскажу как заработал миллион. Второй. А откуда у меня первый, я вам не скажу...
Как то так.
Серега, у тебя есть миллион? Первый?
- YUM

Обсуждение идет уже вторую неделю, а ответ до сих пор не найден, да и с вариантами не густо… Существует ли вообще такой приятный способ обогащения? Или это утопия?

Давайте совместными усилиями поможем нашему читателю найти ответ на этот непростой вопрос!

Поделитесь своим опытом, своими секретами и своими размышлениями на этот счет можно в теме форума «Как найти дело которое приносит удовольствие и хорошие деньги».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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