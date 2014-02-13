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В Рязанской области перенесён срок начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц

10.02.17 12:47
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УФНС России по Рязанской области сообщает, что 31 января 2017 г. опубликован Закон Рязанской области от 25 января 2017 года № 1-ОЗ «Об установлении даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года».

Данный закон предусматривает отсрочку начисления пени за несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц до 1 мая 2017 года. Срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2015 год остался прежним – 01 декабря 2016 года.

Согласно Закону Рязанской области от 30.10.2014 № 65-ОЗ налог на имущество физических лиц за 2015 год впервые рассчитан исходя из кадастровой стоимости объектов капитального строительства, а не инвентаризационной стоимости объекта недвижимости, как это было ранее.

Чтобы дать жителям города Рязани и Рязанской области время разобраться в новых правилах исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, срок, с которого начнётся начисление пени за неуплату налога, перенесён со 2 декабря 2016 года на 1 мая 2017 года.

Управление ФНС России по Рязанской области обращает внимание, что предпринятая мера предусмотрена лишь для налога на имущество физических лиц. На транспортный и земельный налоги за 2015 год, срок уплаты которых также истёк 1 декабря 2016 года, отсрочка начисления пени не распространяется.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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