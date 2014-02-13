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ФНС России разъяснила, кто и в каких случаях имеет право на вычет по земельному налогу

10.02.17 14:19
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ФНС России на своем сайте разъяснила, кто и в каких случаях имеет право на вычет по земельному налогу.

Если в 2016 году у физического лица – владельца земельного участка впервые возникло право на льготу по земельному налогу, то ФНС России рекомендует заявить об этом в любой налоговой инспекции до 1 апреля 2017 года, то есть до начала направления физическим лицам налоговых уведомлений за 2016 год.

 При этом Налоговый кодекс РФ позволяет некоторым категориям плательщиков уменьшить налоговую базу, то есть кадастровую стоимость земельного участка на необлагаемую земельным налогом сумму, тем самым, снизить итоговую сумму налога.

 Направить заявление  и документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу, можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или обратившись лично в налоговую инспекцию.

 В соответствии со статьей 391 НК РФ уменьшить налоговую базу на 10 000 рублей в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, имеют право, в частности, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, а также пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

 Кроме того, муниципальные органы могут расширить категории льготников либо увеличить размер суммы, на которую уменьшается налоговая база.

 Например, согласно Закону города Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге», налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 1 млн рублей в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье.

 Ознакомиться с полным перечнем оснований для уменьшения налоговой базы по земельному налогу можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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