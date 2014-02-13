За 2017 год размер налога за квартиру в Москве вырастет на 40%

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Департамент экономической политики и развития города Москвы посчитал, сколько сэкономили помсквичи на налоге на имущество физлиц за 2015 год. По данным Департамента, общий объем льгот по уплате налога на имущество граждан за 2015 год превысил 2 млрд рублей или около 1400 рублей на человека.

По оценкам департамента, в следующем году стоимость льгот и вычетов по налогу (при расчете на то же число льготников и количество объектов) увеличится вдвое и превысит 8 млрд рублей, а средний размер налога на квартиру вырастет примерно на 40 %.

Таким образом, темпы роста поддержки москвичей в 2,5 раза опережают темпы роста налога, заявил департамент.