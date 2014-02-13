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В Курской области утверждены результаты кадастровой оценки земель населенных пунктов

10.02.17 17:15
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Управление ФНС по Курской области сообщает, что постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 №904-па «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Курской области»  утверждены результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Курской области по состоянию на 1 января 2016 года.

Указанное Постановление опубликовано 09.12.2016 в газете «Курская правда».  В Постановлении от 02.12.2016 №904-па не определяется дата вступления его в силу, указание в постановлении на дату «1 января 2016 года» лишь подтверждает, что расчет кадастровой стоимости земельных участков был произведен по состоянию на эту дату.

Согласно п. 1 ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением случаев, предусмотренных названной статьей.

Исходя из изложенного, кадастровая стоимость земельных участков, утвержденная Постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 №904-па  для целей налогообложения по земельному налогу подлежит применению с 1 января 2018 года».

Впрочем, региональное Управление на всякий случай подстраховывается, и пишет о том, что это сообщение не является нормативно-правовым актом.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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