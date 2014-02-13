В счет-фактуру добавят новый реквизит

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Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект № 48913-7, которым планируется добавить новый реквизит в счет-фактуру.

Изменения вносятся в пункты 5 и 5.1 статьи 169 Налогового кодекса. Еще одним обязательным реквизитом счета-фактуры будет идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при его наличии).

Сколько времени понадобится Правительству для подготовки поправок в постановление № 1137, утвердившее формы документов для расчета НДС, пока неизвестно. И вряд ли законопроект будет принят в третьем чтении, пока поправки в постановление не будут подготовлены.