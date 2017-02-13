Матпомощь сотруднику-погорельцу не облагается НДФЛ при определенных условиях

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Организация оказала материальную помощь сотруднику в связи с утратой имущества при пожаре. Облагается ли такой доход НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/2414 от 20.01.2017.

В соответствии с пунктом 8.3 статьи 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ суммы выплат, осуществляемых налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным обстоятельством, а также налогоплательщикам, которые являются членами семей лиц, погибших в результате стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, независимо от источника выплаты.

Для целей применения пункта 8.3 статьи 217 НК пожар может быть отнесен к стихийным бедствиям или к чрезвычайным обстоятельствам, если его возникновение не было преднамеренным и не было связано с умышленными действиями или бездействием пострадавших от пожара физических лиц, претендующих на освобождение от уплаты НДФЛ с суммы единовременной выплаты.

Для подтверждения факта пожара, возникшего в связи со стихийным бедствием или чрезвычайным обстоятельством, следует обращаться в соответствующие органы для получения справки (в частности, в Государственную противопожарную службу МЧС России).

При этом освобождение от налогообложения сумм единовременной выплаты, полученной в связи с утратой при пожаре имущества налогоплательщика, требует подтверждения соответствующего факта.