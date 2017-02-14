Минфин пояснил порядок учета расходов на ликвидацию объекта незавершенного строительства

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Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением НДС и акцизов.

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 265 НК РФ в состав внереализационных расходов включаются расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС, на списание НМА, а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества.

Таким образом, затраты на ликвидацию объекта незавершенного строительства и иного имущества подлежат включению в состав внереализационных расходов. При этом стоимость ликвидируемых объектов незавершенного строительства и иного имущества не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль организаций.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/2486 от 20.01.2017.