Организация должна вести учет стоимости подарков, вручаемых физлицам

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Пунктом 28 статьи 217 НК РФ предусмотрено освобождение от НДФЛ подарков, полученных налогоплательщиками от организаций, стоимостью, не превышающей 4000 рублей за налоговый период.

Поскольку наступление обязанности организации по удержанию НДФЛ с доходов в виде подарков, предусмотренных пунктом 28 статьи 217 НК, связано с превышением установленного размера дохода, получаемого от этой организации (4000 рублей), организации следует вести персонифицированный учет таких доходов, полученных от нее физическими лицами.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-06/2650 от 20.01.2017.