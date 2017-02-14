ИП на УСН, экспортирующий товары в Абхазию, не может учесть в расходах иностранные налоги

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Минфин в письме № 03-11-11/2021 от 19.01.2017 разъяснил вопрос о применении ставки НДС 0% и порядка таможенного оформления при экспорте товаров в Абхазию ИП, применяющим УСН, а также учете им налогов и сборов, уплаченных согласно иностранному законодательству.

Операции по реализации товаров индивидуальным предпринимателем, применяющим УСН, не подлежат налогообложению НДС, в том числе по налоговой ставке в размере 0%.

В связи с этим документы, подтверждающие правомерность применения нулевой ставки НДС, указанными ИП в налоговые органы не представляются.

В части применения порядка таможенного оформления при осуществлении экспорта товаров в Республику Абхазию следует иметь в виду, что совершение таможенных операций в отношении товаров, экспортируемых в Республику Абхазию, осуществляется в общеустановленном порядке в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ о таможенном деле с соблюдением установленных запретов и ограничений.

Что касается устранения двойного налогообложения, то нормы соответствующих соглашений не распространяются на УСН.

Исходя из этого суммы налогов и сборов, уплаченных в соответствии с законодательством иностранных государств, не учитываются в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.