В поле 109 платежного поручения бухгалтеры указывают «ноль»

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Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему заполнения поля 109 платежного поручения (дата документа основания платежа). Напомним, согласно приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н здесь должна указываться дата подписания декларации налогоплательщиком.

А как на практике при оформлении платежки заполняют это поле бухгалтеры?

Как показали результаты опроса, более половины бухгалтеров (53%) ставят в поле 109 «ноль». Ну а почему бы и нет, если банк такую платежку пропускает…

26% респондентов, не мудрствуя лукаво, указывают в поле 109 дату создания платежного поручения. И их можно понять – если ноль не пропускает банк, а дату подписания декларации указать невозможно по причине того, что она еще не существует, то остается только импровизировать.

Между тем 21% опрошенных указывают в поле 109 именно дату сдачи декларации, как того требует вышеназванный приказ Минфина.