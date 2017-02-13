В поле 109 платежного поручения бухгалтеры указывают «ноль»
Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему заполнения поля 109 платежного поручения (дата документа основания платежа). Напомним, согласно приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н здесь должна указываться дата подписания декларации налогоплательщиком.
А как на практике при оформлении платежки заполняют это поле бухгалтеры?
Как показали результаты опроса, более половины бухгалтеров (53%) ставят в поле 109 «ноль». Ну а почему бы и нет, если банк такую платежку пропускает…
26% респондентов, не мудрствуя лукаво, указывают в поле 109 дату создания платежного поручения. И их можно понять – если ноль не пропускает банк, а дату подписания декларации указать невозможно по причине того, что она еще не существует, то остается только импровизировать.
Между тем 21% опрошенных указывают в поле 109 именно дату сдачи декларации, как того требует вышеназванный приказ Минфина.