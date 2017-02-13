Протоколы проверки от ПФР задерживаются
13.02.17 12:19
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Что случилось с ПФР? Таким вопросом задалась читательница нашего форума. Дело в том, что в эту отчетную кампанию ожидание протокола проверки от ПФР неприлично затянулось.
больше недели не приходят протоколы.
никогда такого не было.
или это только мне так повезло
- Аноним
В комментариях наши читатели отмечают, что в ПФР зависла программа, в связи с чем быстро реакции ждать не приходится.
31 января сдала РСВ+индивидуальные - и тишинаааа...
- julligik
А как долго вы ожидаете реакции от ПФР на сданные отчеты? Обсуждение происходит в теме форума «что случилось с ПФР ???»
ездила в пфр. у них не работает программа с 27 декабря и по текущий день. ничего не могут. налоговая в связи с выгрузкой данных им отрубила. хотела взять акт сверки, говорят как подключат так сделают. до сих пор не включили им прогу.
Аналогично. Перед НГ почти всех своих "прогнал" через ПФР, все получили "Справки о состоянии расчетов", но у одних - попали какие-то нереальные цифры. ПФР признал свой косяк, но исправить его до сих пор не может - то одно, то другое, и при этом "у нас не работает программа"...
Грустно все у них...
Прога, может, и не работает. Но в Личном кабинете ПФР все платежи на месте, включая 30 декабря. РСВ, поданные в январе, там же уже разнесены, остатки сходятся. А висюки начались недавно. Протоколы по РСВ в январе приходили через 15 минут. Из опыта давно усвоила - пенсионный лучше сдавать в первых рядах, пока они не начали "улучшать" и дорабатывать, и "очередь" на сдачу не очень длинная.