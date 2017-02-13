Клерк.Ру
 

Протоколы проверки от ПФР задерживаются

13.02.17 12:19
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Что случилось с ПФР? Таким вопросом задалась читательница нашего форума. Дело в том, что в эту отчетную кампанию ожидание протокола проверки от ПФР неприлично затянулось.

больше недели не приходят протоколы.
никогда такого не было.
или это только мне так повезло
- Аноним

В комментариях наши читатели отмечают, что в ПФР зависла программа, в связи с чем быстро реакции ждать не приходится.

31 января сдала РСВ+индивидуальные - и тишинаааа...
- julligik

А как долго вы ожидаете реакции от ПФР на сданные отчеты? Обсуждение происходит в теме форума «что случилось с ПФР ???»

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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4 мнения
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Аноним
, Москва

ездила в пфр. у них не работает программа с 27 декабря и по текущий день. ничего не могут. налоговая в связи с выгрузкой данных им отрубила. хотела взять акт сверки, говорят как подключат так сделают. до сих пор не включили им прогу.

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Аноним
 Разброд и шатание. Тоже задержка со сверкой платежей. Это только у нас должно быть "вчера и без ошибок". У нас все и  всегда должно работать, никаких отговорок. А гос. оргнизации могут себе позволить проблемы с программами, неувязки с какой-то отчетностью. Никакой ответственности перед плательщиками нет.
Клерк
yante
, Новороссийск

Аналогично. Перед НГ почти всех своих "прогнал" через ПФР, все получили "Справки о состоянии расчетов", но у одних - попали какие-то нереальные цифры. ПФР признал свой косяк, но исправить его до сих пор не может - то одно, то другое, и при этом "у нас не работает программа"...
Грустно все у них...

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Аноним
, Новороссийск

Прога, может, и не работает. Но в Личном кабинете ПФР все платежи на месте, включая 30 декабря. РСВ, поданные в январе, там же уже разнесены, остатки сходятся. А висюки начались недавно. Протоколы по РСВ в январе приходили через 15 минут.  Из опыта давно усвоила - пенсионный лучше сдавать в первых рядах, пока они не начали "улучшать" и дорабатывать, и  "очередь" на сдачу не очень длинная.

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