Протоколы проверки от ПФР задерживаются

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Что случилось с ПФР? Таким вопросом задалась читательница нашего форума. Дело в том, что в эту отчетную кампанию ожидание протокола проверки от ПФР неприлично затянулось.

больше недели не приходят протоколы.

никогда такого не было.

или это только мне так повезло

- Аноним

В комментариях наши читатели отмечают, что в ПФР зависла программа, в связи с чем быстро реакции ждать не приходится.

31 января сдала РСВ+индивидуальные - и тишинаааа...

- julligik

А как долго вы ожидаете реакции от ПФР на сданные отчеты? Обсуждение происходит в теме форума «что случилось с ПФР ???»