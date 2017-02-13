Сменился электронный адрес организации? Не забудьте уведомить налоговую инспекцию

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Электронный документооборот стал неотъемлемой частью между налогоплательщиками и налоговыми органами, считает Управление ФНС Сахалинской области.

Крупные компании заключают несколько договоров со специализированными операторами связи, поэтому у них бывает несколько электронных адресов. Если компания меняет оператора или уполномоченную бухгалтерию, меняется и адрес. Налоговые органы отправляют документы на тот адрес, с которого пришла последняя декларация или запрос. Если налогоплательщик не прислал в ответ квитанцию, счет заблокируют.

Для того, чтобы корреспонденция приходила вовремя, необходимо уведомить налоговиков через программу для электронной отчётности о получателе документов. Порядок отправки уведомления рекомендован письмом ФНС России от 06.10.2016 № ПА-4-6/18891, а формат письмом от 20.10.2016 № ПА-4-6/19884@.

Документы могут получать несколько сотрудников - директор, главный бухгалтер и др. Их необходимо перечислить в уведомлении. Тогда любой из них сможет принять и расшифровать своей электронной подписью сообщения инспекции. Если организация состоит на учете в нескольких инспекциях, уведомить надо каждую из них.