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Граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога

14.02.17 11:45
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Управление ФНС России по Иркутской области обращает внимание налогоплательщиков, что при исчислении земельного налога физическим лицам за 2016 г. в соответствии с п. 16 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей до 01.01.2008) налоговыми органами региона будут учитываться условия использования земельных участков, приобретенных в собственность для индивидуального жилищного строительства.

В случае если в течение 2006 г. физическим лицом приобретен в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства или получено разрешение на строительство на указанном участке, и в последующий десятилетний период не осуществлена регистрация индивидуального жилого дома, то исчисление суммы земельного налога будет производится с учетом коэффициента 2 в течение всего периода проектирования и строительства, превышающего десятилетний срок, - вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

То есть в 2017 г. (за налоговый период – 2016 г.) с момента истечения десятилетнего срока использования участков при исчислении земельного налога до момента госрегистрации объекта недвижимости применяется повышающий коэффициент.

Федеральная налоговая служба

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5 мнений
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Аноним
, Москва

0,15% сейчас, станет при недострое 0,3% - налог на землю от кадастровой стоимости

0.4% в отношении объектов незавершенного строительства свыше 1000000 до 2000000 руб. включительно;
0.5% в отношении объектов незавершенного строительства свыше 2000000 руб.

а далее после налог на имущество - 1% в отношении иных зданий, строений, сооружений,помещений свыше 1000000 руб.

Налоговый вычет 1000000 руб единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) пункт 6 статьи 403 Главы 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации

так что считайте сами, сколько вы будете платить

Клерк
elena.noxa
, Казань
Всё правильно. Не можете в срок построить, не берите землю. Иначе получается город разрастается за счет строительства по окраинам, а земли, оказавшиеся уже в центре, стоят пустырями или каркасами недостроя. Десять лет достаточно большой срок для решения вопроса.
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