Граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога

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Управление ФНС России по Иркутской области обращает внимание налогоплательщиков, что при исчислении земельного налога физическим лицам за 2016 г. в соответствии с п. 16 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей до 01.01.2008) налоговыми органами региона будут учитываться условия использования земельных участков, приобретенных в собственность для индивидуального жилищного строительства.



В случае если в течение 2006 г. физическим лицом приобретен в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства или получено разрешение на строительство на указанном участке, и в последующий десятилетний период не осуществлена регистрация индивидуального жилого дома, то исчисление суммы земельного налога будет производится с учетом коэффициента 2 в течение всего периода проектирования и строительства, превышающего десятилетний срок, - вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.



То есть в 2017 г. (за налоговый период – 2016 г.) с момента истечения десятилетнего срока использования участков при исчислении земельного налога до момента госрегистрации объекта недвижимости применяется повышающий коэффициент.