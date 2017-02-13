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Швейцарцы на референдуме высказались против налоговой реформы

13.02.17 16:13
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Швейцарцы по итогам прошедшего в воскресенье всенародного референдума высказались против налоговой реформы. Жители страны отклонили принятый в июне 2016 года правоцентристским большинством швейцарского федерального парламента уже третий по счету пакет мер по оптимизации национальной системы налогообложения прибыли от коммерческой деятельности иностранных холдингов, сообщает Swissinfo.

Целью реформы была адаптация этой системы к новейшими международным налоговым стандартам, принятым недавно в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и направленным, в том числе, на перемещение прибыли в юрисдикции с пониженным налогообложением. Против реформы проголосовало 59,1% избирателей, за - 40,9%.

Налоговые привилегии для холдингов в настоящий момент касаются порядка 24 тыс. компаний, насчитывающих около 150 тыс. сотрудников, сообщает Интерфакс. Правительство Швейцарии предлагало установить единую для всей страны ставку корпоративного налога для того, чтобы прекратить практику, при которой различные кантоны самостоятельно определяют ее размер и могут использовать это для привлечения международных корпораций, пишет Financial Times.

В Женеве стандартная ставка корпоративного налога - 24,16%, одна из самых высоких в Швейцарии. Вместе с тем компании, обладающие приоритетным статусом, в среднем платят всего 11,6%. В рамках реформы предлагалось, чтобы все компании платили налог по единой ставке - 13,49%. Противники изменений указывают на то, что введение единой ставки налога приведет к тому, что налоги для крупных транснациональных компаний вырастут лишь незначительно, тогда как налог для обычных предприятий существенно снизится, и это негативно отразится на бюджетах кантонов.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
Клерк
Старый ворчун

С.В, Вы писали:

Это прикол такой, спрашивать мнение жителей страны, прежде чем изменить налогообложение?

 Ну да. И не только налоги: "Все законы, принятые парламентом, могут быть утверждены или отвергнуты на (факультативном) всенародном референдуме (прямая демократия)"

А ещё у них власти реально избираются гражданами. А президент с вице-президентом назначаются парламентом - ежегодно, без права переназначения на следующий год.

И никто там в прошлом году не причитал "Кто, если не Johann Niklaus Schneider-Amman ?". 


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