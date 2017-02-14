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ПФР напомнил о штрафах за недостоверные отчеты

14.02.17 10:17
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С 1 января 2017 года согласно ч.3 ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 - 2.2 ст. 11 настоящего Федерального закона, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. Об этом напомнили в столичном отделении ПФР.

Штрафные санкции применяются в отношении следующих видов отчетности:

- ежемесячная отчетность «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М;

- сведения, предусмотренные Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ - Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя, по форме - ДСВ-3;

- сведения о застрахованном лице, подавшем заявление о назначении пенсии (межотчетная форма);

- новая ежегодная отчетность страхователей - сведения о периодах работы, в том числе на соответствующих видах работ. Первая отчетность будет представляться за 2017 год в срок не позднее 01.03.2018 года.

Ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ введено новое положение, предусматривающее привлечение к ответственности за несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. К такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей.

Нормами ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ определена досудебная процедура привлечения к ответственности страхователей, а также порядок взыскания сумм финансовых санкций.

В случае неуплаты или неполной уплаты страхователем финансовых санкций по требованию, взыскание сумм финансовых санкций производится территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в судебном порядке.

С 01.01.2017 года в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях введена новая статья 15.33.2. «Нарушение установленных законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы ПФР».

Должностное лицо привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей за непредставление сведений в установленный срок либо отказ от представления, а также за представление в неполном объеме или в искаженном виде.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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