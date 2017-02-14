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Не забудьте сдать СЗВ-М и уплатить взносы за январь

14.02.17 11:16
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Завтра истекает срок представления формы СЗВ-М за январь месяц. Напоминаем, что форма по прежнему сдается в Пенсионный фонд.

Кроме того, 15 числа истекает и срок уплаты страховых взносов за январь. Обратите внимание на то, что ФНС наконец разрешила организациям ставить статус 01 при платежах страховых взносов. ИП, платящие за работников, указывают статус 09.

Сроки представления деклараций и уплаты налогов вы можете найти в нашем календаре налогоплательщика.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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