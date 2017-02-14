Авансовый платеж по налогу на прибыль приходится платить даже при отсутствии дохода

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Читательница нашего форума пытается найти способ выхода из щекотливой ситуации - избавиться от начисленных авансовых платежей по налогу на прибыль. Дело в том, что по итогам 9 месяцев в декларации были начислены авансовые платежи за 4 квартал 2016 и 1 квартал 2017 года, после чего деятельность компании прекратилась.

Получается, что дохода нет, а налог платить надо. «Что делать?» - спрашивает бухгалтер.

Фирма прекратила деятельность с декабря 2016 года. Прекратилась реализация товара, работники уволились, но организация не закрылась. Так как до 31 декабря не подавали уведомление о переходе на ежемесячное исчисление налога, то сказала Боссу 28 января перечислить авансовый платеж по 3-му кварталу 2016 года. На что он сказал, что реализации в 1 квартале не будет, то и платить не стоит. Сегодня пришло требование из налоговой об уплате авансового платежа. Что можно сделать в таком случае? Или платить все 3 месяца как положено, а по результатам 1 квартала вернуть потом все?

Первый раз встречаюсь с такой ситуацией. Помогите,пожалуйста.

- MariannaB1

Участники обсуждения отмечают, что если не уплатить начисленные авансы, ИФНС спишет их с расчетного счета и советуют автору темы произвести платеж, а потом возвращать эти деньги из налоговой.

Поделиться советом с нашей читательницей можно в теме форума «Как платить авансовые платежи по налогу на прибыль фирме, прекратившей деятельность».