Максимальная стоимость патента на сдачу жилья не превышает в Крыму 4,5 тысяч рублей

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В период 2015-2016 г.г. в Республике Крым налоговая ставка составляла 1 процент. С начала 2017 года ставка налога увеличена до 4 процентов и останется такой вплоть до конца 2021 года, напоминает УФНС Республики Крым.



В абсолютных цифрах налоговая нагрузка, в виде стоимости патента, в Крыму одна из самых низких в России. Так, цена патента на розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети в республике составляет 16 тысяч рублей, а в других регионах РФ в 2, а в ряде случаев в 4 и 5 раз выше. Один из самых низких по стоимости патент в Крыму и на осуществление деятельности по сдаче в аренду жилых помещений – здесь он не превышает 4,5 тысяч рублей, тогда как в ряде регионов достигает – 20 тысяч и выше. Для крымских предпринимателей, занимающимся техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, стоимость патента не превысит 24 000. Для некоторых российских регионов патент на этот вид деятельности достигает почти 140 тысяч рублей



Несмотря на низкую налоговую нагрузку, треть предпринимателей республики, находящихся на патентной системе, с 2017 года сменили данную систему налогообложения на другие режимы налогообложения. Так, количество ИП на УСН увеличилось на более чем 5 тысяч или на 16%, количество ИП, избравших ЕНВД, увеличилось на 2 331, или на 22%. Форма налоговой отчетности здесь немного сложнее, чем при патентной системе, но налоговая нагрузка также заметно меньше, чем в среднем на материковой части страны.