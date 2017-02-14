К Единой госсистеме учета алкоголя подключились 99% магазинов

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Почти все магазины в городах РФ подключены к Единой государственной информационной системе учета алкоголя (ЕГАИС), сообщил во вторник заместитель главы Росалкогольрегулирования Владислав Заславский на совещании по поводу регулирования розничного рынка алкоголя в Сибирском федеральном округе в Новосибирске.



"На сегодняшний день к ЕГАИС подключены все организации, осуществляющие производство, и все оптовики... На сегодня не подключен к ЕГАИС всего 1% магазинов, как правило, это магазины, не осуществляющие деятельность по торговле алкоголем, у которых закончилась лицензия", - передает слова чиновника Интерфакс.



При этом, отметил Заславский, в сельской местности, где подключение к системе будет обязательным с 1 июля текущего года, заблаговременно подключилось около 37% торговых организаций.



В Сибири не подключено к ЕГАИС 114 магазинов, или 0,3%. "Это лучший показатель в РФ", - сказал он.



Всего в РФ лицензиями на розничную торговлю алкоголем обладают 222 тыс. 886 организаций, в том числе 102 тыс. 796 магазинов в городах, 99 тыс. 945 - в сельской местности, 20 тыс. 145 предприятий общественного питания, уточнил Заславский.

Анализ регионального рынка алкоголя показывает, что доля нелегального алкоголя в ряде субъектов РФ остается значительной, пишет Интерфакс. В частности, показатель потребления водки на душу населения в расположенных рядом регионах может различаться в два и более раз, в среднем по стране он составляет 6,64 литра на душу населения в год по итогам прошлого года.



"В ряде субъектов РФ объемы розничных продаж очень сильно отличаются друг от друга. В Белгороде - 4,72 (литра на душу населения - ИФ), в Орле - 5,56, в Туле - 5,83, а у соседей во Владимире - 8,7, в Ярославле - 9,03, в Твери - 9,16... Таким образом, очевидно, что население пьет в этих регионах с низким уровнем розничных продаж не меньше. А низкий уровень продаж, зафиксированный в ЕГАИС, позволяет со 100-процентной вероятностью сделать вывод о значительной доле нелегальной алкогольной продукции", - сказал заместитель главы Росалкогольрегулирования.