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О несчастном случае на производстве работодатель обязан известить соответствующие органы

14.02.17 15:17
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ГИТ в Челябинской области напоминает работодателям, что в соответствии с требованиями ст.228.1 ТК РФ при групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной форме:

- в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (государственную инспекцию труда);

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; - в орган исполнительной власти субъекта РФ и (или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации юрлица или физлица в качестве ИП;

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;

- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

- в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.

Статьей 230.1. ТК РФ и п. 36 «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утв. постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 24.10.2002 года №73 предусмотрена обязанность работодателя предоставлять по окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего (по несчастным случаям со смертельным исходом - в течение месяца по завершению расследования) в ГИТ, а в необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве. Вышеуказанные требования являются обязательными для исполнения. За нарушение работодателем данных требований предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа для должностных лиц и ИП - от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; для юридических лиц - от 50 тысяч рублей до 80 тысяч рублей.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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