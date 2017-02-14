С 1 апреля вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными

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С 1 апреля 2017 года вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, напоминает Управление ФНС по Республике Удмуртия.



Форма, формат согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, порядок заполнения формы, а также порядок его представления в налоговые органы утверждены приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@.



Согласие представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика (плательщика страховых взносов) - организации, месту жительства физического лица, одним из следующих способов:

в письменной форме лично, либо через своего представителя;

по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи;

через личный кабинет налогоплательщика с применением усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписи.



При отсутствии у налогоплательщика (плательщика страховых взносов) места жительства на территории Российской Федерации согласие представляется по месту пребывания.

Признать общедоступными можно как все сведения, так и отдельные их виды.