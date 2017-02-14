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С 1 апреля вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными

14.02.17 17:28
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С 1 апреля 2017 года вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, напоминает Управление ФНС по Республике Удмуртия.

Форма, формат согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, порядок заполнения формы, а также порядок его представления в налоговые органы утверждены приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@.

Согласие представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика (плательщика страховых взносов) - организации, месту жительства физического лица, одним из следующих способов:

  • в письменной форме лично, либо через своего представителя;
  • по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи;
  • через личный кабинет налогоплательщика с применением усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписи.


При отсутствии у налогоплательщика (плательщика страховых взносов) места жительства на территории Российской Федерации согласие представляется по месту пребывания.
Признать общедоступными можно как все сведения, так и отдельные их виды.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
Клерк
elena.noxa
, Казань
О каком разрешении идёт речь, если сейчас так называемые представители Пенсионного фонда (аферисты), звоня по телефону, называют не только твоё ФИО, но и паспортные данные и прочие сведения. На днях только посылала куда подальше такого звонящего. А уж родной ФНС мы давно полностью доверились. Придают видимость законности своим действиям.
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Аноним
, Мурманск
сейчас так называемые представители Пенсионного фонда (аферисты), звоня по телефону, называют не только твоё ФИО, но и паспортные данные и прочие сведения.

 Псевдосотрудники ПФР не только в Казани, на днях и в Мурманске объявились:

(....На домашний телефон позвонила аферистка и представилась сотрудником
Пенсионного фонда. Она назвала паспортные данные собеседницы и ее место
работы. Такая осведомленность подкупила жертву.
Позвонившая
сообщила, что фонд планирует перечислить ей образовавшуюся денежную
задолженность.
И в ходе разговора собеседница убедила женщину сообщить
личные данные банковской карты. А вскоре потерпевшей пришло
смс-оповещение от мобильного банка, что с ее счета списали 11,5 тысяч
рублей )
Не будьте такими доверчивыми на звонки, ПФР никого не обзванивает!


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