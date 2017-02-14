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Предупредительные меры по сокращению травматизма может профинансировать ФСС

14.02.17 16:44
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Отделение ФСС по Республике Калмыкия напоминает, что в 2017 году продолжится финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Основными документами для руководства, как и ранее, остаются: Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденными Приказом Минтруда России от 10.12.2012 N 580н, Положение об особенностях возмещения расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в субъектах Российской Федерации, участвующих вреализации пилотного проекта, утвержденного Постановлением Правительства от 21.04.2011 № 294, Административным регламентом предоставления ФСС государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденному Приказом МСЗР от 02.09.2014 №598н.

Необходимо отметить, что законодательством внесены изменения в Правила, касающиеся приобретения средств индивидуальной защиты за счет средств ФСС.

Ключевые изменения:

— с 01.01.2017 г. возмещаются расходы за приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ, изготовленных только на территории РФ;

— с 01.08.2017 г. – расходы страхователя на приобретение спецодежды подлежат финансовому обеспечению, если указанная спецодежда изготовлена на территории РФ из тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов (утеплитель, ветрозащитный/мембранный слой и т.д.), страной происхождения которых является РФ.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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