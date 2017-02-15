ИП, ставший работодателем, обязан зарегистрироваться в ФСС

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В то время, пока у индивидуального предпринимателя нет наемных работников, он не обязан уплачивать страховые взносы в ФСС. Но как только на работу нанят хотя бы один сотрудник, с которым заключен трудовой договор, необходимо зарегистрироваться в качестве страхователя в территориальном органе Фонда. Об этом напомнили в Мурманском региональном отделении ФСС.

Встать на учет следует в срок не позднее 30 календарных дней с момента оформления трудовых отношений. В противном случае за нарушение установленных норм грозит административный штраф.

Для прохождения процедуры регистрации понадобится следующий комплект документов:

• заявление;

• копия документа, удостоверяющего личность;

• копии трудовых книжек нанятых работников или трудовых договоров, заключенных с работниками.

Подать заявление можно на личном приеме в отделении Фонда или направив документы по почте. Кроме того, государственная услуга предоставляется через Единый портал госуслуг.

Напомним, что ИП без работников, желающие получать пособия по временной нетрудоспособности и материнству, могут добровольно оформить отношения с ФСС.