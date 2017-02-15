Переходные ключи между ОКВЭД1 и ОКВЭД2 помогут определиться с возможностью применения пониженной ставки взносов

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Для плательщиков страховых взносов – организаций на УСН, основным видом экономической деятельности которых является деятельность по управлению недвижимым имуществом, на период до 2018 года (включительно) установлен пониженный тариф страховых взносов в размере 20,0% при условии, что доходы таких организаций за налоговый период не превышают 79 млн рублей.

С 1 января 2017 года введена в действие новая редакция Общероссийского классификатора видов экономической деятельности - ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при этом ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) утратил свою силу.

В этой связи начиная с 1 января 2017 года в целях реализации плательщиками права на применение пониженных тарифов страховых взносов поименованный в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК перечень основных видов экономической деятельности подлежит применению посредством использования разработанных Минэкономразвития России прямых и обратных переходных ключей между Общероссийскими классификаторами ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), которые размещены на официальном сайте Минэкономразвития России.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-15-06/2197 от 19.01.2017.