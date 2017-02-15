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При переходе на УСН с 2018 года доход за 9 месяцев 2017 года не должен превышать 112,5 млн. рублей

15.02.17 13:47
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В соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 346.12 НК РФ (в редакции до 01.01.2017) организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает заявление о переходе на УСН, доходы не превысили 45 млн рублей.

При этом указанная величина предельного размера доходов подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год.

Приказом Минэкономразвития в целях применения главы 26.2 НК на 2016 год установлен коэффициент-дефлятор, равный 1,329.

Таким образом, для перехода на УСН с 2017 года доходы организации за 9 месяцев 2016 года не должны превышать 59,805 млн рублей.

Между тем Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 243-ФЗ внесены изменения, в соответствии с которыми предельный размер доходов для перехода организации на УСН увеличивается до 90 млн рублей.

При этом действие положений абзаца второго пункта 2 статьи 346.12 НК приостановлено до 1 января 2020 года.

Вместе с тем Федеральным законом от 30 ноября 2016 г. N 401-ФЗ также внесены изменения в абзац первый пункта 2 статьи 346.12 НК, в соответствии с которыми предельный размер доходов для перехода организации на УСН увеличен до 112,5 млн рублей. Указанные изменения вступили в силу с 1 января 2017 года, в связи с чем предельный размер доходов 112,5 млн рублей учитывается за 9 месяцев 2017 года для перехода организации на упрощенную систему налогообложения с 2018 года.

Такие разъяснения Минфин приводит в письме № 03-11-06/2/3269 от 24.01.2017.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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