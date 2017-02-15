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Чиновники Тамбовской области никак не могут определиться с местностями, где можно применять ККТ без онлайн-режима

15.02.17 11:17
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В Тамбовской области чиновники никак не могут определиться с местностями, где можно применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.

30 января Управление по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области издало приказ № 16, в котором к таким местностсям была отнесена вся Тамбовская область, кроме 10 населенных пунктов. В этот же день этот приказ был признан утратившим силу, причем без объяснения причин.

10 февраля тоже Управление издает еще один приказ, № 25, в котором признается утратившим силу приказ № 18. Таким образом, приказ № 16, утвердивший список местностей, где можно не применять ККТ в режиме онлайн, опять оказывается действующим.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
<b>Модератор</b>
Над.К
Веселые ребята в Тамбовской области )) И ведь никого за эту чехарду не уволят, все останутся при теплых местах. В неудаленных местностях ;)
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