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НДС, указанный в кассовом чеке, нельзя принять к вычету и нельзя учесть в расходах для целей налога на прибыль

15.02.17 15:42
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Подотчетные лица приобретают в розницу товары за наличный расчет, получая кассовые чеки, в которых выделен НДС. Можно ли применить вычет и как быть с налогом на прибыль? Ответ на эти вопросы дал Минфин в письме № 03-07-11/3094 от 24.01.2017.

Согласно пункту 1 статьи 172 НК вычеты НДС производятся на основании счетов-фактур, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров в Российскую Федерацию, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6 - 8 статьи 171 НК РФ.

Указанными пунктами статьи 171 НК предусмотрены особенности вычета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных налогоплательщиком непосредственно в бюджет, а также сумм налога, уплаченных сотрудниками организации в составе командировочных и представительских расходов.

Таким образом, особенности вычета НДС в отношении товаров, приобретаемых в розничной торговле, Кодексом не предусмотрены. В связи с этим суммы налога по товарам, приобретенным в розничной торговле, без наличия счетов-фактур к вычету не принимаются.

Что касается включения указанных сумм налога в состав расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль, то отсутствие у налогоплательщика документов, в том числе счетов-фактур, подтверждающих его право на применение вычета по НДС, не является основанием для включения данного налога в стоимость товаров.

Учитывая изложенное, организация не вправе учесть в составе расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций сумму НДС, предъявленную покупателю и указанную в кассовом чеке при приобретении товаров в розничной торговле и не принятую к вычету в целях налога на добавленную стоимость.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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