Форму 2-аудит за 2015 год необходимо представить в Минфин не позднее 2 марта 2017 года

Просмотров:

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина РФ в письме № 07-04-27/7717 от 13.02.2017 года напоминает, что сведения об аудиторской деятельности за 2015 г. по форме № 2-аудит не позднее 1 марта 2017 г.

Форма утверждена приказом Росстата от 23.11.2016 г. № 740 и представляется в электронном виде через сервис «Личный кабинет Аудитора» раздела «Аудиторская деятельность» на официальном сайте Минфина России.

Информация, необходимая пользователю указанного сервиса, размещена на официальном сайте Минфина России в рубрике «Аудиторская деятельность - Общая информация - Деятельность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов - Отчетность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Для доступа в «Личный кабинет аудитора» индивидуальным аудиторам и аудиторским организациям присвоены уникальные коды: логин и пароль. Коды доступа необходимо получить в саморегулируемых организациях аудиторов.

Для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, не получивших коды доступа, предусмотрена возможность заполнения формы 2-аудит в тестовом режиме.