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Доходы компании не растут, а зарплату надо повышать

15.02.17 13:17
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Читательница нашего форума из Санкт-Петербурга огорчена повышением минимальной зарплаты в регионе с 2017 года.

Напомним, согласно Региональному соглашению с 01.01.2017 зарплата работника в Санкт-Петербурге не может быть меньше 16 тыс. рублей. Соглашение обязательно к применению всеми работодателями, кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета. «

Как же так, - удивляется наша читательница, - ведь доходы компании не выросли, а зарплату требуется повысить, иначе штраф?»

1 января 2017 г. В Санкт-Петербурге изменился МРОТ - 16 000 руб.
1. Должна ли коммерческая организация повысить зарплаты работникам?
2. Обязательно ли это, ведь доходы компании не увеличились? Какова вероятность наказания маленькой организации (оборот 150 000р /квартал) за игнор?
- головотяпа

«Надо, Федя, надо», - констатируют участники обсуждения, поясняя, что низкие доходы компании – не причина для выплаты зарплаты в размере меньше минимального.

Присоединиться к дискуссии можно в теме форума «01.01.2017 МРОТ Санкт-Петербург».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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