Из-за несовершенства законодательства акционерные общества не попали в реестр МСП и лишились господдержки

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Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александру Гончарову поступило обращение от ЗАО на препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности в связи с вступлением в силу новой редакции Федерального закона (№ 209-ФЗ от 27.07.2007 г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В обращении указано, что из-за изменений в законодательстве поменялась формулировка одного из требований отнесения хозяйственного общества к субъекту малого и среднего предпринимательства. В действующей редакции используется понятие «общества с ограниченной ответственностью», в то время как ранее использовался термин «юридические лица».

Следовательно, исходя из трактовки данной нормы, все непубличные акционерные общества, несмотря на соблюдение иных условий отнесения их к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме прямо указанных в Законе, автоматически попадают в категорию субъектов крупного бизнеса. Это, в свою очередь, лишает их возможности использовать инструменты господдержки малого и среднего предпринимательства.

К примеру, ограничения не позволяют непубличным акционерным обществам подавать заявки на участие в закупках для государственных и муниципальных нужд. Помимо этого, возникают проблемы с участием в закупках для отдельных видов юрлиц, участниками которых могут быть только представители малого и среднего бизнеса.

Данное ограничение является нарушением прав субъектов предпринимательской деятельности.

Отметим, что подпункт «е» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, позволяющий акционерным обществам соблюсти все требования отнесения их к субъектам малого и среднего предпринимательства, вступает в силу только с 1 июля 2017 года. До этого момента акционерные общества, которые по всем остальным признакам, кроме своей организационно-правовой формы, подходили под определение субъекта малого и среднего предпринимательства, фактически лишены возможности быть признанными субъектами МСП и быть внесёнными в соответствующий Реестр.

Для разъяснения порядка действий на ближайшие полгода бизнес-омбусмен направил запрос в Минэкономразвития с просьбой дать разъяснения о возможности и порядке отнесения непубличных акционерных обществ к субъектам МСП.

Из объяснений, полученных от МЭР следует, что Реестр МСП создан ФНС России на основании сведений, находящихся в ее распоряжении и поступающих в рамках предоставления налоговой отчетности, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

С 1 августа 2016 года для подтверждения статуса субъекта МСП достаточно зайти на сайт ФНС России и проверить соответствующий хозяйствующий субъект с помощью специального сервиса.

Однако в настоящий момент в информационных ресурсах ФНС России отсутствует оперативная информация о структуре уставного капитала АО. В этой связи сведения о юрлицах, созданных в организационно-правовой форме непубличных акционерных обществ, пока не внесены в Реестр МСП. Возможность их включения предусмотрена лишь с 01.07.2017 года, но до этого времени механизмы участия непубличных акционерных обществ в сделках, связанных с закупками для государственных нужд отсутствуют.

«В то же время, в связи с актуальностью указанной проблемы, Минэкономразвития РФ совместно с АО «Корпорация МСП», ФНС России и Банком России прорабатывается вопрос создания условий для включения акционерных обществ в Реестр МСП до 01.07.2017 года» - говорится в ответе министерства.

«Эта проблема является системной, поскольку касается большого количества представителей бизнеса и связана с несовершенством законодательства. Она будет включена в ежегодный доклад Уполномоченного главе государства», - отметил региональный бизнес-омбудсмен.