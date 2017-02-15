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Минтранс внес поправки в правила заполнения путевых листов

15.02.17 14:17
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Приказом от 18.01.2017 № 17 Минтранс внес изменения в порядок заполнения путевых листов. В заголовочной части листа  не надо будет  проставлять печать. Но зато появляется новый пункт в порядке заполнения, согласно которому дата и время проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства проставляются контролером технического состояния, проводившим контроль, ставится его подпись и ФИО.

Напомним, что реквизиты путевого листа  и правила его заполнения были утверждены в 2008 году и с тех пор ни разу не менялись.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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