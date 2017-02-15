Минтранс внес поправки в правила заполнения путевых листов

Просмотров:

Приказом от 18.01.2017 № 17 Минтранс внес изменения в порядок заполнения путевых листов. В заголовочной части листа не надо будет проставлять печать. Но зато появляется новый пункт в порядке заполнения, согласно которому дата и время проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства проставляются контролером технического состояния, проводившим контроль, ставится его подпись и ФИО.

Напомним, что реквизиты путевого листа и правила его заполнения были утверждены в 2008 году и с тех пор ни разу не менялись.