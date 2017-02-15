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Общая сумма налоговой задолженности жителей Башкирии составляет около 1 млрд рублей.

15.02.17 16:14
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Более 300 тысяч жителей республики не заплатили налог на сумму около 1 млрд рублей, сообщил и.о.начальника отдела урегулирования задолженности Управления ФНС по Республике Башкортостан Эльвир Исмагилов радиостанции "Бизнес ФМ Уфа". Должникам кроме налога придется заплатить и пени, которые, начиная со 2 декабря 2016 года, начисляются за каждый день просрочки.

«В целях взыскания задолженности имущественных налогов физических лиц налоговые органы начали печатать требования об уплате налога, которые в ближайшее время получат «забывшие» заплатить налог граждане. Именно с направления требования об уплате налога начинается процедура принудительного взыскания. Но для начала гражданам все-таки будет предоставлена возможность уплатить налог в добровольном порядке. Срок будет указан в полученном требовании. В противном случае налог и начисленные пени будут взыскиваться через суд», - рассказал проедставитель УФНС.

После рассмотрения заявлений налогового органа суд выносит приказ, а гражданину придется дополнительно заплатить госпошлину – не менее 200 рублей. Если должник не оплатил налоги и после вынесения судебного приказа, взыскание осуществляется в соответствии с федеральным законом.

«В этом случае для должника наступают неблагоприятные последствия, которые связаны, прежде всего, с ограничением его прав в виде установления запрета на проведение регистрационных действий автотранспортных средств или объектов недвижимого имущества. Должники могут быть временно ограничены в выезде из Российской Федерации, если задолженность по налогам составит более 10 тысяч рублей. Кроме этого, судебный пристав имеет право наложить арест на имущество, денежные средства, взыскать со счетов в банках и иных кредитных организациях», - предупреждает Исмагилов.

С должника взыскивается и сумма исполнительского сбора в размере 7% от долга, но не менее 1 тысячи рублей. Налоговые органы применяют и такой инструмент, как привлечение к процессу взыскания работодателей должников, а в случае, если должником является пенсионер, – органы Пенсионного фонда.

 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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