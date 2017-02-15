В Чечне расследуют дело о фирме-однодневке, обналичившей 400 млн. рублей

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Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Чеченской Республике зарегистрировала в качестве юридического лица ООО «Индег-Групп».

Между тем проведенной проверкой выявлено, что общество является фирмой-однодневкой. По юридическому адресу, заявленному при регистрации, оно никогда не располагалось, реальная финансово-хозяйственная деятельность не велась. Кроме того, руководителем и учредителем ООО «Индег-Групп» является фактически не существующее лицо с вымышленными установочными данными, отраженными в незаконно выданном паспорте гражданина Российской Федерации.

Несмотря на это, более 30 коммерческих организаций, находящихся в основном в городах Москва и Санкт-Петербург, на расчетные счета ООО «Индег-Групп» в течение нескольких суток перечислили денежные средства в общей сумме, превышающей 400 млн рублей. В последующем практически все указанные средства с целью незаконного вывода в наличный оборот перечислены на счета физических лиц.

Прокуратура республики материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает Генпрокуратура.

Расследование уголовных дел прокурором Чеченской республики взято на контроль.