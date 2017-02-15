Клерк.Ру
 

В Чечне расследуют дело о фирме-однодневке, обналичившей 400 млн. рублей

15.02.17 14:47
Просмотров: 

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Чеченской Республике зарегистрировала в качестве юридического лица ООО «Индег-Групп».

Между тем проведенной проверкой выявлено, что общество является фирмой-однодневкой. По юридическому адресу, заявленному при регистрации, оно никогда не располагалось, реальная финансово-хозяйственная деятельность не велась. Кроме того, руководителем и учредителем ООО «Индег-Групп» является фактически не существующее лицо с вымышленными установочными данными, отраженными в незаконно выданном паспорте гражданина Российской Федерации.

Несмотря на это, более 30 коммерческих организаций, находящихся в основном в городах Москва и Санкт-Петербург, на расчетные счета ООО «Индег-Групп» в течение нескольких суток перечислили денежные средства в общей сумме, превышающей 400 млн рублей. В последующем практически все указанные средства с целью незаконного вывода в наличный оборот перечислены на счета физических лиц.

Прокуратура республики материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает Генпрокуратура.

Расследование уголовных дел прокурором Чеченской республики взято на контроль.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензии»
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензии»

Все семинары по теме Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензии
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
4
Мнения137
Аноним прокомментировал материал «Предоставление жилья детям-сиротам»
18:56
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Сайт ФНС недоступен уже два часа»
18:52
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
18:43
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
18:39
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Сайт ФНС недоступен уже два часа»
18:37
Аноним прокомментировал материал «Доллар падает шестой день подряд»
18:26
Клерк
rezedaa прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:48
Клерк
ЮНаталия прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:41
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
17:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
17:33
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:22
I love Ricky!
Lenik прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:21
Клерк
Maria_Samohina прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:13
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:04
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
17:01
Клерк
ШтормБух прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:58
Аноним прокомментировал материал «Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
16:50
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:34
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:31
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:25
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:20
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:19
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:04
Клерк
gordana прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:58
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:53
Аноним прокомментировал материал «С 1 апреля вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными»
15:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:52
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:51
Аноним прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога»
15:41
Аноним прокомментировал материал «Росстат ответил на вопросы об использовании ресурса statreg.gks.ru»
15:37
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:35
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:31
еще
 