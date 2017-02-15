При расчете фиксированных взносов с дохода свыше 300 тыс. рублей ИП на ОСНО учитывает свои расходы

Просмотров:

ФНС письмом № БС-4-11/2494@ от 10.02.2017 направила для сведения нижестоящих налоговых органов письмо Минфина от 06.02.2017 N 03-15-07/6070 по вопросу определения величины дохода ИП на ОСНО, исходя из которого исчисляется размер страховых взносов в случае, если величина дохода превысила 300 000 рублей за расчетный период.

В Минфине отметили, что доход ИП для расчета взносов учитывается в соответствии со статьей 210 НК РФ, согласно которой налоговая база определяется как доходы, уменьшенные на сумму соответствующих налоговых вычетов.

Поэтому в целях определения размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за себя ИП, уплачивающими НДФЛ, величина дохода от предпринимательской и (или) иной профессиональной деятельности подлежит уменьшению ими на сумму профессиональных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 221 НК.