Ставку НДС и страховых взносов могут установить на одном уровне – 21%

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Правительство обсуждает разные варианты взаимосвязанного изменения страховых взносов и НДС, сказал журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Рассматривается схема с уменьшением тарифа страховых взносов с 30 до 21% и повышением НДС с 18 до 21%, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Смысл изменений заключается в том, чтобы снизить прямую фискальную нагрузку на работодателей и компенсировать выпадающие доходы повышением косвенного налога (НДС). Тем самым, в теории, понизится себестоимость российских товаров и повысится их экспортная конкурентоспособность, однако дополнительное бремя ляжет на российского потребителя (так как НДС включается в конечную стоимость товара). Кроме того, финансово-экономический блок рассчитывает, что снижение страховых взносов будет стимулировать выход рабочей силы из тени, ликвидацию «конвертных схем» оплаты труда.

Игорь Шувалов прокомментировал: «Это может быть по-разному, зависит от того, как закончится дискуссия». По его словам, власти обсуждают налоговую конструкцию в совокупности со страховыми взносами, которая должна быть включена как новое предложение на среднесрочную перспективу. «Но это не раньше, чем будущий год», — сказал Шувалов на форуме Российского экспортного центра в Москве.

В то же время замминистра финансов Илья Трунин заявил сегодня журналистам, что Минфин не готов выйти с предложением снизить страховые взносы до 21% и увеличить НДС до того же уровня. По его словам, у Минфина пока вообще нет основного предложения по настройке налоговой системы. Минэкономразвития с такой инициативой пока тоже не выступало, отметил чиновник.